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Yaramazlara biraz batar!

Şarkıcı Atilla Taş tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş tutuklandı.

Fotoğraf: Twitter (Arşiv)

29 kişinin yargılandığı davada üç yıl bir ay hapis cezası alan Atilla Taş, cezasının infazı için bugün gözaltına alındı.

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Taş’ın avukatı Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından gözaltıyı, “Can dostumuz Atilla Taş cezasının infazı için gözaltına alındı, Çağlayan Adliyesine götürülüyor şu anda. Mahkemeden gündelik takip ediyorduk, kapıya gelmelerine gerek yoktu” diye duyurdu.

Taş, gözaltına alınamasının ardından polisler tarafından Çağlayan adliyesine götürüldü.

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Polisler eşliğinde İnfaz Bürosu’na götürülen Atilla Taş, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Polis eşliğinde asansöre binen Atilla Taş kendisine soru soran gazetecilere ise “Yarın 10 Kasım, atamı saygıyla anıyorum” diye cevap verdi.

Taş, önce Metris Cezaevi’ne ardından da Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

En az iki ay hapiste

Avukat Akdeniz şu bilgileri verdi: “İnfaz kararına itiraz edilecek olmakla birlikte 2 ay daha hapis tutulacak gibi gözüküyor. Sonrasında denetimli serbestlik başvurusu yapılacak.”

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