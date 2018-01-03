Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Atilla kararı’na hükümetten ilk yorum: Ekonomiyi ve Halkbank’ı etkilemez

Share68
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 69

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında alınan kararı uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Çizim: Reuters

Atilla, kara para aklama dışında altı farklı suçun beşinden suçlu bulunmuştu. Atilla’nın cezasını yargıç Richard Berman belirleyecek. Mahkeme, Atilla’ya verilecek ceza konusunda karar vermek üzere 11 Nisan’da toplanacak.

Reklam

Reuters’a konuşan yetkili, kararın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Kararın Halkbank’ı veya Türk bankacılık sistemini etkilemeyeceğini belirten yetkili, aynı durumun ekonomi için de geçerli olduğunu kaydetti.

Jüri kararı: Atilla ‘kara para aklama’ hariç altı farklı suçun beşinden suçlu bulundu

Atilla’nın ‘davanın düşürülmesi’ talebi yine reddedildi: Jüri bugün toplanıyor

CHP’li Aksünger’in öngörüleri: Atilla’ya en az beş yıl, Halkbank’a 10 milyar dolar ceza

ABD kulisi: Türkiye’ye dört yaptırım paketi masada, ‘teröre destek’ de var

Erdoğan: Hakan Atilla’nın suçu olmadığını jürinin gördüğünü zannediyorum

Atilla’ya karşı ABD’ davasında jüri üçüncü günde de karar veremedi

Share68
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 69

SON HABERLER

Nevin Yıldırım davası: Tutukluluğa devam kararı

Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği adamı öldürmesinin ardından müebbet cezası alan Nevin Yıldırım adlı kadın bir kez daha hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...