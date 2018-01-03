‘Atilla kararı’na hükümetten ilk yorum: Ekonomiyi ve Halkbank’ı etkilemez

Üst düzey bir hükümet yetkilisi, New York’ta tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkında alınan kararı uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirdi.

Atilla, kara para aklama dışında altı farklı suçun beşinden suçlu bulunmuştu. Atilla’nın cezasını yargıç Richard Berman belirleyecek. Mahkeme, Atilla’ya verilecek ceza konusunda karar vermek üzere 11 Nisan’da toplanacak.

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Reuters’a konuşan yetkili, kararın uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Kararın Halkbank’ı veya Türk bankacılık sistemini etkilemeyeceğini belirten yetkili, aynı durumun ekonomi için de geçerli olduğunu kaydetti.