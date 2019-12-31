‘Atilla kararı’ nedeniyle satışa çıkan Borsa İstanbul hisselerini Varlık Fonu aldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Hakan Atilla kararı’ sonrası satmaya karar verdiği Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini aldı.

Fotoğraf: Reuters

Böylece TVF’nin Borsa İstanbul’daki hissesi yüzde 90.60’a çıktı.

Reklam

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de hüküm giyen Hakan Atilla, tahliye olduktan sonra geçen ekim ayında Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) karara itiraz etmiş, Aralık 2015’te aldığı hisseleri satışa çıkarmıştı.

TVF’nin açıklaması şöyle: “Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yüzde 10’luk hisselerini bugün satın alarak Borsa İstanbul’daki payımızı yüzde 90.60’a çıkardık. Potansiyeline ve geleceğine inandığımız Borsa İstanbul’daki payımızı ve temsil gücümüzü artırarak Türkiye’nin bu çok değerli kurumunu İstanbul Finans Merkezi stratejimiz kapsamında bölgesel lider haline getirmeyi amaçlıyoruz.”

Ağustos 2016’da kurulan TVF, Borsa İstanbul’un yüzde 73.6 hissesini devralmıştı. Fon, Eylül 2018’de de American Nasdaq’ın yüzde 7’lik hissesini de alarak Borsa İstanbul’daki payını yüzde 80.6’ya çıkarmıştı.

Reklam

Borsa İstanbul’un yüzde 1.3’ü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne, yüzde 2.27’si Borsa İstanbul A.Ş.’ye ve yüzde 5.83’ü de diğer aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketlerine ait.