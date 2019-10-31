‘Atilla kararı’ nedeniyle satışa çıkan Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Hakan Atilla kararı’ sonrası satmaya karar verdiği Borsa İstanbul’daki hisselerinin tamamını almak istediklerini açıkladı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD’de hüküm giyen Hakan Atilla, tahliye olduktan sonra geçen hafta Borsa İstanbul’a genel müdür olarak atanmıştı. Borsa İstanbul’un ikinci büyük hissedarı EBRD karara itiraz etmiş, dün tüm hisselerini satışı çıkarmıştı.

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Bloomberg’in haberine göre Sönmez şöyle konuştu: “TVF olarak EBRD’nin hisselerini alarak Borsa İstanbul’daki payımızı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz.”

EBRD Aralık 2015’te Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu satın almıştı.

Ağustos 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu, Borsa İstanbul’un yüzde 73.6 hissesini devralmıştı. Fon, Eylül 2018’de de American Nasdaq’ın yüzde 7’lik hissesini de alarak Borsa İstanbul’daki payını yüzde 80.6’ya çıkarmıştı.

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Borsa İstanbul’un yüzde 1.3’ü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne, yüzde 2.27’si Borsa İstanbul A.Ş.’ye ve yüzde 5.83’ü de diğer aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden ve döviz şirketlerine ait.