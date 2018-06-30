‘Atilla davası’nın hakimi Berman: Hala başımı döndürüyor

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın hüküm giydiği davaya bakan New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman, yeniden Türkiye’ye gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Amerikan Court News haber sitesine konuşan Berman, Türkiye’de daha önce oldukça bilinen bir hukuk firmasının sempozyumuna katıldığını ifade etti.

Reklam

Hakim, burada ‘çok sayıda seçkin katılımcıyla Türkiye’de hukukun üstünlüğü konuştuklarını’ belirtirken “Türkiye’ye tekrar gidecek misiniz?” sorusuna “Yeniden gitmem mümkün değil” yanıtını verdi.

‘Şaşırıyorum’

Hakim Berman, Sarraf’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer alan, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani’nin ‘üstlendiği rol’ü şaşkınlıkla karşıladığını aktardı.

Reklam

Hakim, geçmişte Giuliani’yle birlikte profesyonel olarak yollarının kesiştiğini anımsatarak “Giuliani’nin Başkan Trump’la Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında, açılmış bir federal ceza davasını sonlandırmak için eşi görülmemiş bir çaba harcayarak arada gidip gelmiş olması, bu iş için aktif olarak çalışması beni hala şaşırtıyor. Hala düşündükçe şaşkınlık yaşıyorum” dedi.

‘Hala başımı döndürüyor’

Berman, Giuliani’nin üstlendiği görevde başarılı olması durumunda Trump ve Erdoğan’la birlikte İran’a çok önemli bir yardımı olabileceğini kaydetti.

Hakim, “İddiaların kalbinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme suçu vardı. İsmini belirttiğim birileri de davanın odağındaki İran’a fayda sağlayacak girişimlerde bulunuyordu. Bunlar aklıma gelince hala başımı döndürüyor” diye konuştu.

Atilla’ya ceza çıkmıştı

Atilla, Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınarak tutuklanmış, çıkarıldığı mahkemede dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu.

New York Güney Bölgesi başsavcılığı, Atilla hakkında 15 yıl altı ay ve 50 bin ile 500 bin dolar arasında para cezası talep etmişti. Mahkeme, Atilla’ya 32 ay hapis cezası vermişti.

Atilla, cezaya karşı temyize gitmişti. Davada en çok dikkati çeken, işadamı Rıza Sarraf’ın davada sanıkken tanık konumuna geçerek önemli bilgiler vermiş olmasıydı.