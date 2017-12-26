‘Atilla davası’nda tanıklık yapan polisi tahliye eden hakimlerin görev yeri değişti

ABD’nin İran’a yaptırımlarının delinmesine ilişkin davada tanıklık yapan eski polis Hüseyin Korkmaz’ı tahliye eden hakimlerin görev yeri değiştirildi.
Korkmaz, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen ’17 Aralık kumpas davası’nda mahkeme başkanı Ahmet Civelek ve üye hakim Cantürk Taşkın’ın oylarıyla tahliye edilmişti.
Daha sonra ABD’ye giden ‘FETÖ’ sanığı polis, eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın yargılandığı davada itirafçı olmuştu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, dün 1813 sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayınladı.
AA’nın haberine göre, bu kararnameyle 92 hakim ve savcının yeri değiştirildi.
İki ‘kritik’ isim
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ahmet Civelek, Mersin hakimliğine atandı.
İstanbul hakimi Cantürk Taşkın da bundan sonra Adana hakimliğinde görev alacak.
Öte yandan Civelek’ten boşalan koltuğa İstanbul bölge adliye mahkeme üyesi Kemal Aydın getirildi.
Eski polis Korkmaz, ABD’deki davaya, burada üzeri örtülen yolsuzluk soruşturmasının belgelerini götürmüştü.