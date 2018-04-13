‘Atilla davası’nda başsavcıdan yanıt: Bağış, Çağlayan ve Halkbank maddi çıkar sağladı

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Yargıç Richard Berman’ın ‘Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin maddi çıkar sağladığı’ sorusunu yanıtladı.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ceza davasında Yargıç berman, avukatlar ve savcılara yedi maddede yeni talep ve sorularını iletmişti.

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Başsavcılık, mahkemeye sunduğu yanıtta, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlar olarak gösterilen konularda maddi çıkar sağladığı iddia edilen kişi ve kurumların adlarını mahkemeye sundu. Başsavcılığa göre, Halk Bankası, Rıza Sarraf, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan, eski Avrupa Birliği bakanı ve başmüzakereci Egemen Bağış, eski içişleri bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ile İranlı bazı kişi ve kurumlar maddi çıkar sağladı.

Başsavcılık, Berman’a sunduğu belgede, jüri tarafından suçlu bulunan Hakan Atilla’nın işlediği suçların sabit olduğunu savundu.

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Washington Büyükelçiliği’nin mektubu da var

Hakan Atilla’nın avukatları da Yargıç Richard Berman’ın sorularına verdiği yanıtta, Atilla’nın kariyeri boyunca ABD’ye 11 kez geldiğini ifade etti. Savunma, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin Atilla için ABD Dışişleri Bakanlığı’na yolladığı mektubun kopyasını da mahkemeye sundu. Mektupta, Türk yetkililerin,Atilla’nın JFK Havalimanı’nda gözaltına alındığını medyadan öğrendikleri, ABD makamlarından açıklama istedikleri belirtildi. Türk yetkililer devlet memuru olan Atilla’nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Savunma, yaptırımların delindiğine dair suçlamada kurumların sorumlu tutulduğunu ve ceza verildiğine değinerek, kişilerin bu suçlardan sorumlu tutulmadığını kaydetti.

Karar duruşması 7 Mayıs’ta

Hakan Atilla Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınmış ve dört hafta süren duruşmaların ardından 3 Ocak’ta ABD’nin İran yaptırımlarını ihlale yardımdan suçlu bulunmuştu. Karar duruşması 11 Nisan’dan 7 Mayıs’a ertelenmişti.

Başsavcılık Atilla hakkında 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ve 50 ila 500 bin dolar para cezası istemiş, cezaların ‘ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek’, ‘ABD’yi aldatma suçuna iştirak’, ‘ABD bankalarını dolandırmak’, ‘ABD bankalarını dolandırmaya iştirak’ ve ‘kara para aklama suçuna iştirak’tan verilmesi gerektiğini ifade etmişti.