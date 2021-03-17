Atılım Murat: Merkez Bankası yarın 100 baz puandan fazlasını yapmalı

Pandeminin belki de üçüncü zirvesine girdik. Esnaf kepenk mi kapatacak. Sokağa çıkma yasağı mı gelecek. Burnunun ucunu göremiyorsun. Ama bugünkü politika faiziyle yılsonu enflasyon tahminini karşılaştırıp, reel faiz yüksek olacak, faiz artışına ne gerek var diyebiliyorsun. Öngörülebilirlik tüm dünyada düşük. Bugün ne yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır. Üç-altı ay sonranın planını yapabilecek bir ortam yok. Türkiye’de enflasyon yılın ikinci yarısında düşerse, faiz de indirilir. 715 milyar TL’lik muazzam kredi büyümesinin etkileri bazı sektörlerde hâlâ gözleniyor. Faiz artırımları dolayısıyla ekonomik aktivite çökmedi. Özel sektörün, yüksek faizden dolayı serzenişleri de anlamsızdır. Son yıllarda, faizin düşük olduğu dönemlerde bile, özel sektör yatırımları artmadı. Döviz kurlarındaki artışlar, buna bağlı yüksek enflasyon, ekonomik aktörlere plan yaptırmıyor. İşsizlik, yüksek borçluluk gibi yakıcı problemler var. Ancak önceliğimiz enflasyondur. Geçen ayki toplantı öncesinde 100 baz puanlık artışı savundum. Hesap kabardı. Avangart Merkez Bankası yarın fazlasını yapmalıdır.
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