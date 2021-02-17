Atılım Murat: ‘Kurda 7’nin altının ekonomiye faydası olmaz’ demek abesle iştigal etmektir

Dünyada uçuşa geçen enerji ve gıda fiyatları enflasyon için yukarı yönlü riskler yaratırken, ‘‘Kurda 7’nin altının ekonomiye faydası olmaz’’ demek abesle iştigal etmektir. Bu yorumları duyan da, yerli oyuncuların çılgınlar gibi dolar bozdurduğunu düşünecek.

(…)Bu kadar belirsizlik içinde iş dünyası kur seviyesini konuşuyor. Aynı kesim, girdi maliyetlerinin yüksekliğine de vurgu yapıyor. Dolar düşmesin ama girdi maliyetleri insin. Ne güzel temenniler. Türkiye ekonomisinin önceliği enflasyondur. Dolar kuruna istikrar kazandırmadan bize rahat yok.

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Atılım Murat’ın yazısı