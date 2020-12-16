Atılım Murat: Ekonomide bir kötü senaryoyu daha kaldıramayız

Aşı gelecek, insanlar seyahat edecek, turizm gelirleri artacak gibi öngörülerimiz var. Aslında bu yıla da büyük beklentilerle başladık. Yüzde 5 büyüme, tek hane enflasyon, 55 milyon turist hedefleri vardı. Ocak ve şubat aylarının ekonomik verileri fena değildi. Sonra her şey altüst oldu. Böyle bir seneyi 35 milyar dolar döviz açığıyla kapatacağız. Türkiye ekonomisinin fazla manevra alanı kalmadı. Bir kötü senaryoyu daha kaldıramayız. Bir 35 milyar dolar daha açık veremeyiz. İşler planladığımız gibi gitmezse, ekonomi başka bir yere savrulur. Sıcak paranın gelme niyeti var. İyi ağırlayalım. Jeopolitik riskler her zaman olacak. Yeni dönemde dış politikanın iyi yönetileceğini düşünüyorum.

Atılım Murat’ın yazısı