Atık su kanalı kazısında insan kemikleri ve askeri mühimmat bulundu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazıda, insan kemikleri ve eski askeri mühimmat bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Tepe Mahallesi Arka Meşe mevkisinde TOKİ konutları için yapılan atık su kazısı sırasında 2 metre derinlikte yer alan kafa tası, insan kemiklerinin yanı sıra eski tüfek mermisi, top mermisi kovanı ile askeri bota rastlandı.

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İşçiler durumu polise bildirdi. Kazı yerine giden ekipler, çalışmaları durdurarak olayı Kars Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Tepe Mahallesi muhtarı Öner Bulut, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek şunları söyledi: “Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar.”