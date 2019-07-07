Atık su arıtma tesisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, bisikletiyle dolaşırken dengesini kaybederek atık su arıtma tesisinin havuzuna düşen 12 yaşındaki engelli Bilal Atıcı hayatını kaybetti.
Olay, öğleden sonra, Şeyhbaba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Atık su arıtma tesisinde bisikletiyle dolaşan ortopedi engelli Atıcı, dengesini kaybedip dört metre derinliğindeki suya düştü.
Durumu fark edenler, Atıcı’yı sudan çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.
Sudan çıkarılan Atıcı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Atıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.