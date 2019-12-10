Atık pil götüren, İzmir’deki 8 bin 500 yıllık Neolitik köyü ücretsiz geziyor

İzmir’in Bornova belediyesince başlatılan kampanya kapsamında atık pil götürenler, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü’nü ücretsiz geziyor.
Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne girişleri atık pil getirme şartına bağlayan Bornova belediyesi, bir yılda 25 bin ziyaretçiden yaklaşık 1 ton pil topladı.
Binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pillerle çıkan ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor, sergilenen eserler hakkında bilgi alıyor.
Ziyaretçiler, Neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşayan insanların günlük hayatlarında neler yaptıklarını öğreniyor.