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Yaramazlara biraz batar!

Atık pil götüren, İzmir’deki 8 bin 500 yıllık Neolitik köyü ücretsiz geziyor

İzmir’in Bornova belediyesince başlatılan kampanya kapsamında atık pil götürenler, kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü’nü ücretsiz geziyor.

Fotoğraflar: DHA

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ne girişleri atık pil getirme şartına bağlayan Bornova belediyesi, bir yılda 25 bin ziyaretçiden yaklaşık 1 ton pil topladı. 

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Binlerce yıllık tarih yolculuğuna, getirdikleri atık pillerle çıkan ziyaretçiler, uzmanların rehberliğinde merkezi gezip aktivitelere katılıyor, sergilenen eserler hakkında bilgi alıyor.

Ziyaretçiler, Neolitik köyde 8 bin 500 yıl önce yaşayan insanların günlük hayatlarında neler yaptıklarını öğreniyor.

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