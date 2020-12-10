Atık maskeleri dönüştürdü: Bir tabure yapmak için kaç maske gerekir?

Tabure yapmak için kaç tane tek kullanımlık maske gerekir? Güney Koreli mobilya tasarımı öğrencisi bu sorunun yanıtını biliyor.

Fotoğraf: Reuters

Kim Ha-neul tek kullanımlık maskelerin neden olduğu atıklar için çevre dostu bir fikir geliştirdi: Maskeden tabure.

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Maskelerin yapımında polipropilen plastik kullanılmasından yola çıkan genç, maskeleri eriterek tabureye dönüştürmeye karar verdi.

Bir tabure yapmak için 1500 maske gerekiyor.

Kaywon Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Kim, haziranda okuluna kullanılmış maske toplama kutuları koydu. 10 binden fazla maske toplayan genç bir fabrikadan da bin ton defolu maske aldı.

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Bulaşma riskini azaltmak için kullanılmış maskeleri en az dört gün bir depoda bekletti. Tel ve kulağa takılan kısımlarını çıkardığı maskeleri bir sıcak hava tabancasıyla 300 derecede eriterek, kalıba döküp tabure yaptı.

Bitirme projesinin bir parçası olan beyaz, mavi, pembe tabureler sergilenirken, Kim geri dönüştürülen maskelerle daha farklı mobilyalar da yapılabileceğini belirtti.

Güney Kore’de resmi verilere göre yalnızca eylül ayında ülke içi kullanım için 1 milyardan fazla maske üretildi.