Atı yumruklayan jokey Halis Karataş: Can havliyle tepki verdim, özür dilerim

Yarış öncesi bindiği ata yumruk atan jokey Halis Karataş özür diledi.

Halis Karataş'da bunu yaparsa diğerleri ne yapmaz.

Neden, niye, niçin?

Yakışmadı sana Halis Karataş.

Üzdün bizleri… pic.twitter.com/IezVfjlYNq — RUFFIAN (@adolf_amca) August 26, 2020

Twitter’da paylaşılan görüntülerde, Karataş’ın yarış başlamadan hemen önce kulvara giren atın başına sertçe yumruk attığı görüldü.

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Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan jokey, yumrukladığı at ‘Arts Man’ ile arasında yaşananların tüm yarışsever ve hayvanseverleri üzdüğü gibi kendisini de üzdüğünü dile getirdi.

can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.



Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum. — Halis Karataş (@halkaratas) August 26, 2020

Karataş şunları yazdı: “Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum.”