Athena’dan İmamoğlu’na ziyaret: Her şey güzel olacak çalınınca çok mutlu olduk

İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey güzel olacak’ adında, miting alanlarında çalınan bir şarkıları olan Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz’u ağırladı.

Fotoğraf: CHP

İmamoğlu, kendisini Saraçhane’deki belediye binasında ziyaret eden Özoğuz kardeşleri, ”Politika politika… İnsan sıkılıyor bazen. Günün yarısını farklı kesimlere, sanatçılara mı ayırsak” sözleriyle karşıladı.

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Gökhan ve Hakan Özoğuz’la bir süre odasında sohbet eden İmamoğlu, onları uğurlarken şunları söyledi: ‘‘Uzun yıllardır keyifle takip ettiğim iki kardeş. Sadece sanatları değil, dünyaya, insana yaklaşımları ve manevi taraflarıyla çok beğendiğim iki insan. ‘Bol bol şarkı söyledik içeride’ diyeceğim, inanmayacaksınız. Ama bol bol İstanbul’un konularını, sanatı konuştuk. İstanbul’un her noktasında katkı verebileceklerinden bahsettiler. Dolayısıyla daha güçlü hissediyorum kendimi.”

‘Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı’

Gökhan Özoğuz, ”Eminim başka siyasetçilerin de toplum tarafından benimsenmişliği vardır ama bizim meşrebimizce bize çok yakın geldi Ekrem bey. Gördüğümüz dakikadan itibaren gözlerimiz parladı” dedi.

Hakan Özoğuz ise ”Biz, birleştirenin her zaman arkasındayız” ifadelerini kullandı.

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‘Biz ilk defa bir siyasiyi sevdik’

Gökhan Özoğuz, ”Seçim sürecinde kendi şarkınızı duyunca neler hissettiniz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: ”Biz o sırada Halk TV’yi izliyorduk. Ekrem beyin konuşması bitti, şarkı girdi. Ben şok oldum. ‘Her şey güzel olacak’ çalıyor dedim. İnanılmaz mutlu olduk. 2000 senesinde yaptığımız bir şarkı, ilk defa bu şekilde ortaya çıkıyor. Her zaman çalıyoruz konserlerimizde. Özellikle bizim jenerasyonumuz siyaset konusuna çok fazla girmezdi zamanında. Sadece bilirdik. Biz, Özal dönemi gençleriyiz… Biz, Ekrem bey nezdinde ilk defa bir siyasiyi sevdik, gönülden. Çünkü barış, kucaklama, anlayış, herkese aynı şekilde eğilme, sanata, eğitime, toplumun ihtiyacı olan her şeye karşı yaklaşım modeli bizi çok kavradı.”

Hakan Özoğuz ise ”Her şey güzel oldu mu?” sorusuna, ”Oldu. Daha da olacak. ‘Bir şey söyledikçe olur’ derler. İnanarak söylüyoruz” diyerek yanıt verdi. İmamoğlu da bu yoruma, ”Eğer ülke çok daha güzel olursa, biz daha coşkulu besteler istiyoruz” sözleriyle karşılık verdi.

Seçim öncesi Bakırköy’deki miting sonrasında Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne yaklaşarak, “Ekrem abi her şey çok güzel olacak” diye seslenen lise öğrencisi Berkay Gezgin’in sözleri kampanyanın sloganı haline dönüşmüştü.