Athena söyledi, binlerce kişi yineledi: Her şey güzel olacak

Athena grubunun dün gece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde verdiği konserde ‘Her şey güzel olacak’ sloganı atıldı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yedi üyesinin oyuyla İstanbul belediye başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının ardından popülerleşen ‘Her şey güzel olacak’ sloganına onlarca sanatçı destek vermişti.
Bu sanatçıların başında Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz geliyor.
Athena dün gece Muğla’da verdiği ücretsiz konserde sloganın benzeri ‘Her Şey Güzel Olacak‘ isimli şarkıyı üniversitelilerle birlikte söyledi. Grubun internet sitesine de şarkının nakaratının binlerce öğrenciyle birlikte söylendiği bölümün konması dikkat çekti.