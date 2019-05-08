Athena Gökhan’dan ünlülerin fişlenmesine: Sindirme politikası işe yaramaz

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren sanatçıları fişlediği ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’yi eleştirerek, “Sanatçılara yönelik korku ve sindirme politikasının bir şeye yaramayacağını düşünüyorum” dedi.

Fotoğraf: Twitter

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.

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Safi de İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren sanatçıların isimlerini bir kağıda yazıp hesabından ‘kayıt’ ifadesiyle tweet atmıştı.

Birgün’den Burak Abatay’a konuşan Athena Gökhan, ilk kez bir siyasi karakteri bu kadar benimsediğini, daha önce siyasi konularda pek paylaşım yapmadığını, #HerŞeyÇokGüzelOlacak kampanyası başlamadan önce de fikirlerini belirttiğini söyledi.

‘Bu sanatçılar ne yapmış?’

Rockçı şöyle devam etti: “Ama bu fişleme konusu o kadar çağ dışı bir hareket ki… Bu sanatçılar ne yapmış? Yaşadıkları şehrin belediye başkanı konusunda tercihlerini söylemişler. Ne bir hakaret var ne bir suçlama. Kendi sevdikleri, gönüllerinde yatan belediye başkanını desteklemişler. Kanunsuz ve yanlış hiçbir şey yok. Kime kimseyi de vazgeçirmeye çalışmıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sistemi var. Vatandaşları fişlemek hangi sınırlar içerisinde kalıyor? Ne yapmış bu insanlar? Vatanın birliğine, beraberliğini bozmak için mi bir şeyler yapmak istemiş? Bana doğru gelmiyor.”