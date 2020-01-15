Ateşkes masasından kalkan Hafter, Trablus’a saldırı düzenledi

Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’un güneyine füze saldırısı düzenledi.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları durduracak ateşkes kararına ulaşmayı başaramamış, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in ateşkesi imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da Hafter’in ateşkes anlaşmasına iyimser yaklaştığını ve değerlendirmesinin iki gün süreceği belirtmişti.

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Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgeye konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait insansız hava araçlarının Trablus semalarında dolaştığını söyledi.

Hükümetin Hafter’in milis kuvvetlerine karşı koyacak gücü olduğunu kaydeden Kununu, bölgeyi terk eden insanlara çatışmalar bitmeden dönmeme çağrısı yaptı.