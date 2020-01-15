Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ateşkes masasından kalkan Hafter, Trablus’a saldırı düzenledi

Libya’da Halife Hafter’e bağlı güçler başkent Trablus’un güneyine füze saldırısı düzenledi.

Halife Hafter (Fotoğraf: Reuters)

Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Libya barış görüşmelerinde taraflar mesafe kat etse de başkent Trablus’ta dokuz aydır süren çatışmaları durduracak ateşkes kararına ulaşmayı başaramamış, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hafter’in ateşkesi imzalamadan Moskova’dan ayrıldığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da Hafter’in ateşkes anlaşmasına iyimser yaklaştığını ve değerlendirmesinin iki gün süreceği belirtmişti.

Reklam

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgeye konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait insansız hava araçlarının Trablus semalarında dolaştığını söyledi.

Hükümetin Hafter’in milis kuvvetlerine karşı koyacak gücü olduğunu kaydeden Kununu, bölgeyi terk eden insanlara çatışmalar bitmeden dönmeme çağrısı yaptı.

Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasına iyimser bakıyor

Libya barış görüşmelerinden ateşkes çıkmadı

Moskova’daki Libya zirvesinde ‘taslak ateşkes’ metni: Hafter süre istedi

Mısır, Libya’da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini açıkladı

Libya’da Hafter güçleri ateşkesi kabul etti

Libya için Berlin’de barış konferansı düzenlenecek

Erdoğan ve Putin’den 12 Ocak’ta, Libya’da ateşkes başlaması için çağrı

AB’den Türkiye’ye ‘özet’le: Libya’ya müdahale etmeyin

Reuters: Hafter güçleri Libya’nın en önemli kentlerinden Sirte’ye girdi

SON HABERLER

Rusya: Hafter ateşkes anlaşmasına iyimser bakıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Libya’nın doğusundaki kuvvetlerin komutanı Khalifa Hafter’in Rusya’nın başkenti Moskova’daki müzakerelerde hazırlanan ateşkes anlaşması hakkında iyimser olduğunu ve değerlendirmesinin iki gün süreceğini açıkladı.

İmamoğlu’ndan Soylu’ya Demirtaş yanıtı: Keşke erkek çeneleri az konuşsa

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında eşinin de bulunduğu kadınların Selahattin Demirtaş’ın öykülerinin uyarlandığı tiyatro oyununu izlemesini eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi: “Bence bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine en büyük katkıyı kadınlar sağlayacak.”

İran, Ukrayna uçağının vurulma anını çekip paylaşan kullanıcıyı gözaltına aldı

İran’ın 8 Ocak’ta füzeyle ‘yanlışlıkla’ vurduğunu kabul ettiği Ukrayna uçağının vurulma anını videoya çekip sosyal medyada paylayan kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Uçağın vurulmasıyla ilgili soruşturma sürerken, İran, sorumlular yerine olayı çekip paylaşan ve protesto edenleri gözaltına almaya başladı. Tahran’da dördüncü gününe giren uçağın düşürülmesi protestolarında, 30 kişi gözaltına alındı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...