Ateşböceklerinin dansı

Meksika’nın Santa Clara yakınlarındaki ormanda eş arayan ateşböcekleri dans ediyor. (REUTERS/Edgard Garrido)
Yaramazlara biraz batar!
Meksika’nın Santa Clara yakınlarındaki ormanda eş arayan ateşböcekleri dans ediyor. (REUTERS/Edgard Garrido)
İsrail, Mescid-i Aksa gerilimiyle ilgili Osmanlı Devleti’ni hatırlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.
Türkiye ile AB arasındaki görüşmelerde diyalog mesajı verilirken, Ankara’nın yeni fasılların açılması talebi kabul görmedi.
PYD öncülüğündeki Suriye Demokratik Konseyi (DSK), Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesinin ardından ABD’nin bölgede uzun süre kalması gerektiğini söyledi.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının Menzil tarikatının elinde olduğunu öne sürdü. KRT’ye konuşan Tanal, geçmişte ‘FETÖ’ye okul ve arsa tahsis edildiğini ve örgütün güçlendirildiğini dile getirerek, “Darbe girişimine kadar geldilerse aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” dedi. Bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu savunan Tanal, “Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil […]
Adaletsizlik dediğimiz şey mağduru ile faili arasında kalacak, onların hayatını etkileyecek bir durum değil sadece.