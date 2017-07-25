Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Ateşböceklerinin dansı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

Meksika’nın Santa Clara yakınlarındaki ormanda eş arayan ateşböcekleri dans ediyor. (REUTERS/Edgard Garrido)

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

CHP’li Tanal: İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıkları Menzil tarikatının elnide

  CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının Menzil tarikatının elinde olduğunu öne sürdü. KRT’ye konuşan Tanal, geçmişte ‘FETÖ’ye okul ve arsa tahsis edildiğini ve örgütün güçlendirildiğini dile getirerek, “Darbe girişimine kadar geldilerse aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” dedi. Bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu savunan Tanal, “Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...