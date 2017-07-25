Ateşböceklerinin dansı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının Menzil tarikatının elinde olduğunu öne sürdü. KRT’ye konuşan Tanal, geçmişte ‘FETÖ’ye okul ve arsa tahsis edildiğini ve örgütün güçlendirildiğini dile getirerek, “Darbe girişimine kadar geldilerse aynı şekilde yeni FETÖ’ler çıkacak” dedi. Bakanlıkların Menzil tarikatının elinde olduğunu savunan Tanal, “Şu anda İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıkları Menzil […]