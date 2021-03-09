Ateş bu kez Burger King’i çağırdı: ‘Kadının yeri mutfaktır’ tweet’i için özür dilemek zorunda kaldı

Burger King Britanya Twitter hesabından dün paylaştığı “Kadının yeri mutfaktır” tweet’i için özür diledi.

Fotoğraf Reuters

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde mutfakta çalışan kadın şeflerin oranının az olması ve bununla ilgili bir burs kampanyası başlattığını duyurmak için yaptığı paylaşım kötü reklamcılık stratejisinin kurbanı oldu.

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Önce “Kadının yeri mutfaktır” paylaşımı yapan şirket ardından bu paylaşıma bağlı tweet ekleyerek şu ifadeleri kullandı: “Eğer isterlerse elbette. Yine de şeflerin yalnızca yüzde 20’si kadın. Kadın çalışanlara mutfakta bir kariyer planı çizme fırsatı yaratarak restoran endüstrisindeki cinsiyet oranını değiştirmeyi misyon edindik.”

Ancak bu arada ilk paylaşımları Twitter’da dolaşıma girerek tepki çekti. Bazı kullanıcılar bir daha fast food zincirinden yemek yemeyeceğini yazdı.

‘Brooklyn Nine-Nine‘ dizisiyle tanınan oyuncu Chelsea Peretti tweet’i alıntılayarak “Burger King’in yeri çöptür” yazdığı paylaşım on binlerce beğeni aldı.

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Rakibi KFC de fırsatı kaçırmayarak “Bu tweet’i silmek için en iyi zaman paylaştıktan hemen sonra” yazdığı bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada 12 saat süren ‘ateşli’ tartışmaların ardından şirket paylaşımını silerek özür diledi.

İlk tweet’lerinin yanlış olduğunu kabul eden ‘burger kralı’ yeni, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Amacımız Birleşik Krallık’taki profesyonel şeflerin yalnızca yüzde 20’sinin kadın olduğu gerçeğine ve bunu değiştirmek için yemek eğitimi bursları vereceğimize dikkat çekmekti. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağız.”