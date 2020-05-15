Ateş altında dünyaya geldi: Silahlı adamlar etrafa ateş açarken doğan bebek ve annenin sağlık durumu iyi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de, salı günü bir doğum hastanesine silahlı saldırı düzenlendi. Hamile ve yeni doğum yapan kadınlar, iki bebek, hemşire ve ebelerin aralarında olduğu 24 kişi hayatını kaybetti. Bir kadın ise hastanedeki herkes ölümle burun burunayken doğum yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Dünya basınında geniş yer bulan, kimsenin üstlenmediği saldırı sırasında doğumhanede olan bir kadın üç silahlı adam etrafa rastgele ateş açarken bebeğini dünyaya getirdi. Hastanenin yönetimini üstlenen Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, ‘ateş altında’ dünyaya gelen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, bebeğin cinsiyeti belirtilmedi.

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Bir annenin ise küvözdeki bebeğinin üzerine kapanarak onun hayatını kurtardığı, kendisinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Sınır Tanımayan Doktorlar, bu yıl 5 bin 400 bebeğin dünyaya geldiği, 55 yataklı hastanedeki bebeklerin başka hastanelere nakledildiğini duyurdu. 14 bebeği ise aileleri gelip aldı.

Çok sayıda anne gönüllü oldu

Saldırıda annelerini kaybeden 18 bebeği emzerimek için ise çok sayıda yeni doğum yapmış kadın gönüllü oldu. Afganistan Maliye Bakanlığı’nda çalışan Firuze Yunuz Ömer o kadınlardan biri. Ömer, “Bu ülkedeki herkes bu suçları işleyenlerden büyük zarar görüyor. Annelerini geri getirmek mümkün değil ama yeni doğum yaptım annesiz kalanları da emzirebilirim” dedi.

Erken doğum gibi nedenlerle bir süre hastanede bakılması gereken bebekleri emzirmek için nakledildikleri hastaneye koşan bir başka kadın da Azize Kermani oldu. O da annesiz kalan bebekler için elinden geleni yapacağını hatta birini evlat edinebileceğini söyledi.