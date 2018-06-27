Atay ve Şık’tan Yeni Şafak’a tepki: Bu daha başlangıç

Ağrı’da dün AKP’li olarak bilinen bir bakkalın öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisini aradığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bana, ‘Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. O köyde taş taş üstünde bırakmayacağım’ gibi saçma sapan sözler söyledi” dedi.