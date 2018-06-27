Atay ve Şık’tan Yeni Şafak’a tepki: Bu daha başlangıç

HDP’den Meclis’e giren gazeteci Ahmet Şık ve oyuncu Barış Atay, kendilerini ‘hedef gösteren’ Yeni Şafak gazetesine Twitter’dan yanıt verdi.
Şık, İstanbul’dan, Atay ise Hatay’dan HDP milletvekili olarak Meclis’e girdi.
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi de gelişmeyi “Türkiye’ye ‘terörist’ diyen Ahmet Şık ve TSK’yı katil ilan eden Barış Atay, CHP sayesinde HDP’den milletvekilliğine seçildi ve Meclis’e girdi” diyerek haberleştirdi.
Ahmet Şık, Twitter hesabından haberi paylaşarak tepki gösterdi:
Barış Atay ise şunları yazdı: