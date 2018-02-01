‘Atatürk’ün vasiyeti davası’nda ikametgah tartışması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin oğullarının İş Bankası ve CHP’ye açtığı tazminat davası usulen reddedildi.

İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Atatürk’ün vasiyetinin yerine getirilmediği iddiasıyla açılan davanın bugün dördüncü duruşması görüldü.

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Duruşmada CHP’nin avukatı Şerdıl Odabaşı’nın davanın Ankara’da görülmesi gerektiği ve mahkemenin yetkisizlik kararı vermesi yönündeki talebi değerlendirildi. Celse arasında talebi ileten Odabaşı, talebini duruşmada yineledi.

‘Atatürk ülkeye mal oldu’

Adatepe’nin çocuklarının avukatları da itirazda bulundu: “Davalılardan Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü İstanbul’dadır. Zorunlu dava arkadaşlığı vardır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk ülkemize mal olmuş bir değer olduğundan ikametgahıyla ilgili sınırlama yapamayız. Bu yüzden yetki itirazı yerinde değildir. Davanın mahkemede görülmesini istiyoruz.”

İş Bankası avukatları ise yetki itirazı konusundaki takdiri mahkemeye bıraktı.

Karar kesinleşmedi

Mahkeme, Atatürk’ün son ikametgahının Ankara olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verdi, davayı usulden reddetti. Mahkeme, adres olarak Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ni gösterdi.

Mahkemenin yetkisiz olup olmadığı istinaf mahkemesince değerlendirilecek.

Adatepe’nin oğulları Ali Kemal ve Ahmet Kemal Doğançay, İş Bankası ve CHP aleyhine annelerine bırakılan mirastan doğan gerekli payı alamadıklarını iddia ederek dava açmıştı.