‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’le suçlanan Yılmaz Özdil’den tek cümlelik savunma

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Özdil hakkında bir Twitter paylaşımı nedeniyle Bursa başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Sözcü’nün haberine göre Özdil, bugün İstanbul Adliyesi’ne giderek savcıya ifade verdi. Sözcü yazarı, “Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmez” dedi.
Avukat İsmail Yılmaz, “Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir” diyerek dava açılmamasını istedi.