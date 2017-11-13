Atatürk’ün ‘Geldikleri gibi giderler’ dediği sırada bulunduğu gemi müze oluyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul boğazındaki işgalcilerin gemilerini görünce “Geldikleri gibi giderler” dediği Kartal 2 istimbotu müze yapılacak.

Gazeteci Gökhan Karakaş’ın öncülük ettiği Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu, istimbotun eski haline getirilmesi amacıyla kuruldu.

Reklam

Çürümeye terk edilen istimbotun müzeye çevrileceği, Tuzla’daki tersanede duyuruldu. İstimbot daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek bir müzede sergilenecek.

Emekli tümamiral Cem Gürdeniz istimbotun hak ettiği bir yerde sergilenerek Atatürk’ün sözünün hatırlanmasının amaçlandığını belirterek istimbotun seneye müze haline getirilebilceğini söyledi.

Kartal 2 istimbotu satın alan işadamı ve film yapımcısı İbrahim Benli, Atatürk için bir film çalışması olduğunu belirterek “Gemiyi bu halde görünce yüreğim parçalandı. Yabancı ülkelerde bu tür tarihi yapılara çok önem veriliyor. Biz batık olmaktan kurtardık ve şimdi layık olduğu yere göndermek için restore edeceğiz” dedi.

‘Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim’

Kurtuluş Savaşı’nın komutanlarından Kazım Karabekir’in torunu Timsal Karabekir de bir anısını anlattı: “Kazım Karabekir, Batum’dan bindiği Reşitpaşa gemisiyle İstanbul Boğazı’ndan giriyor. Tarabya önlerinde bir Türk gemisinde İngiliz zabit, Türk zabite ‘Türk’ün bayrağını indir yerine İngiliz bayrağını çek’ emrini veriyor. Kazım Karabekir o zaman, ‘Hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim’ diyor ve o an çarpışacağına dair yemin ediyor. Bugün minnetle teşekkür ediyorum. Başta Atatürk olmak üzere o yüce insanlara çok şey borçluyuz, nur içinde yatsınlar.”

İstimbotun tarihi

Bir Fransız firması için 1911’de yapılan Kartal istimbotu, ‘Enterprise’ adıyla Cumhuriyetin kuruluşuna kadar hizmet verdi. Daha sonar 1923’te Seyr-i Sefain idaresince satın alınan istimbota ‘Kartal’ adı verildi. 1974’te Devlet Deniz Yolları’na geçen ‘Kartal’ İstanbul Liman İşletmesi’ne devredildi.

Bu arada sicili değiştiği için adı ‘Kartal 2’ oldu. Daha sonra bir Türk müteşebbis tarafından satın alınan ve 2015’e kadar etkin olarak gemi kurtarma ve yedekleme işlerinde kullanılan istimbot metalurjik ömrünü tamamladığı için Tuzla’da terkedildi.

‘Geldikleri gibi giderler’

Adana’dan trenle hareket Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 çarşamba öğle saatlerinde Haydarpaşa Garı’na vardığında İtilaf Devletleri’nin donanmasının İstanbul’a demirlediğini görür. Haydarpaşa Garı’nın iskelesinde kendisini bekleyen Fransız işgal kuvvetlerine ait Kartal istimbotuyla Galata rıhtımına doğru giden Mustafa Kemal, yaveri Cevat Abbas’a “Ağlama çocuk! Geldikleri gibi giderler” der.