Atatürk’ün, ‘Benim en büyük eserim’ dediği Cumhuriyet 96 yaşında

Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te, Çankaya Köşkü’nde, silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte, “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözüyle imparatorluktan ‘egemenliğin kayıtsız şartsız milletin’ olduğu yönetim şekline geçileceğini duyurdu. Bir gün sonra, 29 Ekim Pazartesi günü bir gün önce dediği gibi Cumhuriyet kuruldu. Atatürk, ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Ankara Kalesi’nden 100 pare top atışı yapıldı. O’nun, “Benim en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşu, İstiklal Mücadelesi’ni kazanırken yorulan, yara alan ancak bağımsızlığını kazanmanın heyecan ve gururunu yaşayan halk sokakta kutladı.

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“Cumhuriyet” demek, Kurtuluş Savaşı sırasında Batılı ülkelerini göz diktiği topraklarda bağımsızlık demekti; seçme seçilme hakkı, padişahın kulluğundan ‘yurttaşlığa’ geçiş demekti.

Hasan Tahsin’in, Sütçü İmam’ın, Halide Onbaşı’nın, Yörük Ali’nin ve adı bu satılara sığmayan çok sayıda Kurtuluş Savaşı kahramanının Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet bugün 96 yaşında.

Atatürk’ün 10’uncu Yıl Nutku’nda en büyük bayram olduğunu söylediği Cumhuriyet Bayramı, O’nun, Atatürk’ün, “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözünü şiar edinen milyonlar tarafından ülkenin dört bir tarafında coşkuyla kutlanıyor.

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Fotoğraf: İBB

İstanbul’da ve bazı başka kentlerde kutlamalar dün başladı. İstanbullular, Sultanahmet Meydanı’nda bayram coşkusunu yaşadı. Halide Edip Adıvar’ın 1919’da milli mücadele çağrısı yaptığı ünlü konuşmasını yaptığı meydanda binlerce bayrak dalgalandı.

Fotoğraf: DHA

Eskişehir’de ise dün akşamki kutlamaların adresi Porsuk Çayı oldu. Gondol ve teknelerle düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da Bahçelievler Belediye Evleri’ne üye 200 öğrenci, hazırlanan özel koreografiyle ’96’ yazdı.

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanahmet Meydanı’nda ‘İstanbul ve Atatürk Fotoğrafları’ sergisinin açılışını yaptı.

Bu sabah ise başkent Ankara’da, binlerce kişi Anıtkabir’in önünde, devlet erkanı gelmeden saatler öncesinde toplandı.

Fotoğraf: DHA

Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı.

Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel defterini imzaladı.

‘Barış Harekatı vurgusu’

Erdoğan şunları yazdı: “Aziz Atatürk; bugün millet olarak büyük bir heyecanla cumhuriyetimizin 96’ncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zat-ı alinizi ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşı’mızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim’de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı’yla Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.”

Cumhurbaşkanı, Anıtkabir’den ayrıldıktan sonra Beştepe’de tebrikleri kabul etti. Buradaki tören MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

Fotoğraf: DHA

Kapadokya’da semalarında yükselen sıcak hava balonları Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi.

Çanakkale’deki kutlamalar kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde başladı. Kutlamalar çok sayıda öğrenci katıldı.