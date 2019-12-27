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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yüzüncü yılı, ‘Seymen yürüyüşü’ ile kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yıl dönümünü, büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ‘Seymenler Kortej Yürüyüşü’ ile kutlandı.

Fotoğraf: DHA

Genelkurmay kavşağından başlayan Seymenler Kortej Yürüyüşü, Atatürk ve Cumhuriyet bulvarlarının ardından Ulus Atatürk Anıtı önüne kadar devam etti. Korteje, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, bazı CHP milletvekilleri, çok sayıda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra binlerce Ankaralı eşlik etti. Yürüyüşte, ‘İleri Marşı’, ‘Onuncu Yıl Marşı’, ‘Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa’ marşları hep birlikte söylendi.

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Yürüyüş sonrası Ulus’taki Atatürk anıtı önünde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentin sıradan bir kent olmadığını belirtti. Yüz yıl önce Dikmen sırtlarında yaklaşık 25 bin Ankaralı’nın Mustafa Kemal Atatürk’ü beklediğini söyleyen Yavaş, “Bundan yüz yıl önce vatanımıza kastedilirken, ülkemizin dört bir yanı işgal altındayken bunun kabul edilemeyeceğini haykırmış bir kenttir Ankara” dedi.

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