Atatürk’ün adı duada geçmeyince albay salonu terk etti

Avcılar’daki 18 Mart etkinliğinde bir albayın, edilen duada Atatürk’ün adının geçmemesi nedeniyle protestoda bulunduğu ortaya çıktı.

18 Mart'ta Avcılar Kız İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Çanakkale Zaferini Anma Töreni'ndeki duada Atatürk'ü anmayan öğretmene tepki gösterip töreni terk eden yiğit Albay'ımıza idari tahkikat açılmış. Madalyadır o madalya: "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz." pic.twitter.com/aeJtIvOuCc Reklam

— Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) March 19, 2019

Tartışma konusu etkinlik Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenmiş ve Avcılar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından sahneye konmuştu.

Etkinlikle ilgili görüntülerde, sahneye gelen Askerlik Şubesi Başkanı Albay Önder İrevül’ün “Sen Atatürk diye bir adam duydun mu? Neden hiç duanda anmadın?” dediği duyuluyor.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, albay İrevül hakkında idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.