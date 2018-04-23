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Yaramazlara biraz batar!

Atatürk’ü ‘yok sayan’ müdüre CHP’lilerden 23 Nisan töreninde protesto

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Bartın’daki 23 Nisan törenlerine katılan CHP’liler, il milli eğitim müdürü Yaşar Demir’i protesto etti.

Fotoğraf: DHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle valilik binasının önünde bugün tören düzenlendi.

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Törene CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve partililer katıldı.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Atatürk anıtına çelenk sunduğu sırada CHP’lilerin protestosuyla karşılaştı. Partililer, Demir’e arkalarını döndü.

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‘Sessiz direniş’

CHP il başkanı İlknur Erkan, eylemlerinin nedeninin şu sözlerle anlattı: “Bu sessiz bir direnişti. Yaptığımız sadece Atatürk’e saygısı olmayan bir insanın Atatürk’ün karşısına geçip çelenk koymasını protesto etmekti. Bu sessiz bir direnişti.”

Demir, okullara gönderdiği 18 Mart tarihli resmi yazıda, kendisine gönderilen yazının aksine, okullara Atatürk posterlerinin asılacağı ibaresini es geçmişti.

Bakanlığın ‘Atatürk posteri asın’ emrini milli eğitim müdürü silmiş


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