Atatürk’e ‘şeytan’ diyen öğretmene iki suçtan altı yıla kadar hapis talebi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmekle suçlanan öğretmen Murat K. hakkında iki suçtan iki yıldan altı aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Malatya’nın Bulgurlu Mahallesi’ndeki Bulgurlu İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Murat K. sosyal medya hesabından Atatürk için “20’nci yüzyılın en büyük şeytanı” diye yazmıştı. Öğretmen bu sözlerin ardından 8 Ekim’de tutuklanmıştı.

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Malatya savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede Murat K.’nın paylaşımların bazılarının kendisine ait olduğunu kabul ederek Atatürk’e hakaret amacının bulunmadığını söylediği aktarıldı.

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İddianamede, şu ifadelere yer verildi: “Şüphelinin paylaşımları herkese açık olan ve herkes tarafından görüntülenen sosyal paylaşım sitesinde Mustafa Kamal Atatürk ile ilgili yorumları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ağır eleştiri sınırını aşarak Mustafa Kemal Atatürk’ün onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyuta ulaştığı, bununla yine şüphelinin aynı hesaptan ‘Laikliği 93 yıldır mini etek giyip içki içmek zanneden öküze ülkede olup bitenleri anlatmaya çalışıyoruz. Biz de az manyak değiliz he’ gibi içerikli paylaşımlarda bulunmak suretiyle halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği, şüphelinin üzerine atılı Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarını işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek kuvvetli şüphenin oluştuğu delillerle anlaşılmaktadır.”

Öğretmen hakkında ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından altı yıla kadar hapis istenen iddianame, 5’inci asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.