‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan kadın: Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi

Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk için “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dedikten sonra tutuklanan Safiye İnce, ifadesinde “Pişmanın, boşluğuma cahilliğime geldi” dedi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Safiye İnce, Anıtkabir’e zorla gittiğini ve aslında Atatürk’ü sevmeğini belirtirken “Anıtkabir’e geldiğim için utanıyorum. Keşke gelmeseydim. Türkiye’yi Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip’i sevmeyen Atatürkçüler var ya… Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” demişti.

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İnce, videonun sosyal medyada viral olmasının ardından 21 Temmuz’da gözaltına alınmış, 22 Temmuz’da ‘5186 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan tutuklanmıştı.

‘Cahilliğime geldi’

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre İnce ifadesinde videoyu kendi isteğiyle çektiğini, kimsenin kendisine yardım etmediğini, herhangi bir amacının da olmadığını dile getirdi.

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İnce, şunları anlattı: “Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi. Sekiz yaşından beri kapalıyım. Yaklaşık altı yıldır da çarşaf giyiyorum. Bu olayı da herhangi bir provoke amaçlı yapmadım. 20 Temmuz 2018 tarihinde Instagram’daki hesabıma çekip attım ve yaklaşık beş dakika sonra da bu görüntüleri hesabımdan sildim. Halam ve kuzenlerim çektiğim videoyu gördükleri zaman videoyu kaldırmam için beni uyardılar, ben de videoyu beş dakika içinde kaldırdım. Ardından ailem tarafından özür videosu çekmem yönünden uyarıldım. Ben çekmeyince kuzenim E.A. benim adıma bu özür videosunu çekip kendi Instagram hesabından büyük sayfalara attı. Video içeriğinden kullandığım ifadelerden dolayı çok pişmanım, bunun suç olduğunu bilmiyordum. Herkesten çok özür diliyorum.”