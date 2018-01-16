Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Atatürk’e hakaret’ten ceza alan İsmailağa: Bize ait değil, bir süre önce uzaklaştırdık

Share16
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 17

 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle 15 ay sonra ‘uyarıda’ bulunduğu İsmailağa Cemaati’nin televizyonu FM TV’yle ilgili açıklama geldi.

Cemaat, FM TV’nin bağlı bulunduğu kişinin uzaklaştırıldığını, hakkında yasal süreç yürütüldüğünü bildirdi.

Reklam

25 Ekim 2016’da yayınlanan programda, “Çanakkale Savaşı’nda Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek ‘Size ölmeyi emrediyorum’ dedi” ve “Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı?” ifadeleri kullanıldı.

RTÜK bu sözler nedeniyle kanalın “Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve aynı maddeden bir ihlal daha olursa kanalın lisansı iptal edileceğini bildirmişti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre İsmailağa’dan ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, kanalın cemaate ait olmadığı ve cemaate bağlı televizyon kanalının olmadığı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “İlgili televizyon kanalının bağlı bulunduğu İsmailağa Medya A.Ş. ve Fatih Medreseleri, Efendi Eğitim Kurumları gibi kuruluşların başında bulunan Masum Bayraktar, birtakım yanlış işleri sebebiyle üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri tarafından vaktiyle câmiamızdan uzaklaştırılmış ve Mahmud Efendi Hazretleri’nin avukatları tarafından ihtarname çekilmiş bir kimsedir.Mahmud Efendi Hazretleri’nin ve İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın, camiamızın adını daha evvel izinsiz bir şekilde defalarca kullanmış olmaları sebebiyle ilgili kuruluşlarla hukuki mercilere taşınmış olan yasal sürecinin hâlen devam etmekte olduğu bilgisi kamuoyuna önemle duyurulur.”

‘İsmailağa’ televizyonunda Atatürk’e hakaret: RTÜK 15 ay sonra uyardı

Hadise’den klibine ‘erotik’ diyen RTÜK’e: Bir kadın olarak boyun eğmek zorunda mıyım?

Hadise’nin ‘Sıfır Tolerans’ını yayınlayan kanallara ceza: Erotik görüntüler var

AKP’li üyeler ‘Millet tahrik oluyor’ demişti: ‘Yetenek Sizsiniz’e 1 milyon lira ceza

‘Yetenek Sizsiniz’e ceza isteyen RTÜK’ün AKP’li üyeleri: Millet tahrik oluyor

RTÜK ‘bip’lemeye karşı ‘yayından kaldırma’ istiyor: Böyle rezalet olur mu?

‘Ana haber reytingden çıksın’ önerisine ret: Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız

RTÜK’ten ‘Çukur’a ceza: Alkol kullanıldı, yoğun öpüşme ve sevişme sahnelerine yer verildi

Yıldırım’dan RTÜK’e öneri: Ana haber bültenleri reyting ölçümünden çıksın

RTÜK ‘Kütahyalı’ faturasını kesti: Beyaz TV’ye beş program durdurma ve para cezası

Avşar’ın ‘Erkekler çaktırmadan aldatmalı’ sözlerine RTÜK’ten ceza: Ahlak dışı durum

RTÜK’ten evlilik programına üst sınırdan ceza: Beş kez yayın durdurma

Küçükkaya’nın iddiası Fox TV’ye tavandan para cezası getirdi

RTÜK şarkıcı Gülşen’i ‘eskort’a benzetti: ‘Kadınlık onuruma saldırı’

Share16
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 17

SON HABERLER

Akşam Postası / 16 Ocak 2018

Washington merkezli Freedom House (Özgürlük Evi) adlı düşünce kuruluşu, 2018 Dünyada Özgürlükler Raporu’nda Türkiye’yi ilk kez özgür olmayan ülkeler kategorisine aldı.

‘Kayıp 700 bin avro’ davasında karar çıktı: Altı polise adli para cezası

Münevver Karabulut’un öldürülmesiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin avroyu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan altı polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen üç site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...