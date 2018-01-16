‘Atatürk’e hakaret’ten ceza alan İsmailağa: Bize ait değil, bir süre önce uzaklaştırdık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), Atatürk’e hakaret edildiği gerekçesiyle 15 ay sonra ‘uyarıda’ bulunduğu İsmailağa Cemaati’nin televizyonu FM TV’yle ilgili açıklama geldi.

Cemaat, FM TV’nin bağlı bulunduğu kişinin uzaklaştırıldığını, hakkında yasal süreç yürütüldüğünü bildirdi.

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25 Ekim 2016’da yayınlanan programda, “Çanakkale Savaşı’nda Hilafet’in 400 bin silahsız cengaverine bilerek ‘Size ölmeyi emrediyorum’ dedi” ve “Atatürk asker maaşıyla bu kadar mal varlığını nasıl yaptı?” ifadeleri kullanıldı.

RTÜK bu sözler nedeniyle kanalın “Devletin varlık ve bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve aynı maddeden bir ihlal daha olursa kanalın lisansı iptal edileceğini bildirmişti.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre İsmailağa’dan ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, kanalın cemaate ait olmadığı ve cemaate bağlı televizyon kanalının olmadığı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “İlgili televizyon kanalının bağlı bulunduğu İsmailağa Medya A.Ş. ve Fatih Medreseleri, Efendi Eğitim Kurumları gibi kuruluşların başında bulunan Masum Bayraktar, birtakım yanlış işleri sebebiyle üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri tarafından vaktiyle câmiamızdan uzaklaştırılmış ve Mahmud Efendi Hazretleri’nin avukatları tarafından ihtarname çekilmiş bir kimsedir.Mahmud Efendi Hazretleri’nin ve İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’nın, camiamızın adını daha evvel izinsiz bir şekilde defalarca kullanmış olmaları sebebiyle ilgili kuruluşlarla hukuki mercilere taşınmış olan yasal sürecinin hâlen devam etmekte olduğu bilgisi kamuoyuna önemle duyurulur.”