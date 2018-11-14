Atatürk’e benzemeyen Atatürk heykeli düzeltiliyor

İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk’e benzemediği eleştirilerine hedef olan heykelde düzeltme çalışmaları başladı.

Buca Belediyesi, ilçedeki Çevik Bir Meydanı’na 60 bin lira harcayarak Atatürk heykeli yaptırdı.

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Ancak heykel, Atatürk’e pek de benzememesiyle bir anda ilçenin gündemi haline geldi. Vatandaşlar heykeli belediyeye şikayet etti.

Buca Belediyesi’nin yenileme için yönlendirdiği heykeltıraşın çalışabilmesi için etrafına iskele kurulan altı buçuk metrelik heykelin çevresi de brandayla kapatıldı.

Çalışmanın yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.