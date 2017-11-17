Atatürk ve Erdoğan ‘hedef tahtası’na konunca TSK, NATO tatbikatından çekildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ‘düşman tablosu’ adı altında hedef tahtalarına Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerleştirilmesi üzerine Norveç’te düzenlenen NATO tatbikatından çekildiği ortaya çıktı.

AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan Batı ülkeleriyle ilişkilerdeki sorunlarla ilgili eleştirilerde bulunurken şunları anlattı: “Son olarak dün, Norveç’te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk’ün resmi, bir tarafta da şahsımın ismi var (Erdoğan’ın birkaç cümle sonraki sözleri, bu görsellerin atış talimi için hazırlanan hedef tahtaları olduğu izlenimi doğuyor). Bu haber gelince genelkurmay başkanımız ve AB’den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydı. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik. Gerekli bağlantıları vs. yaptılar, yapıyorlar. Oyun başka. Zaman zaman değişik yerlerde de bunlar yapıldı yapılıyor. Maalesef içimizde de bunlar var. Biz silahı güç olarak kabul ediyorsak o zaman bırakalım biz siyaseti. Haktan daha güçlü bir şey olamaz.”

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