‘Atatürk Türk’e benzemiyor’ diyen AKP’li gençlik kolları başkanına soruşturma açıldı

Sosyal medya hesabında Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk’e benzemediğini, olmasaydı daha iyi olacağını söyleyen AKP Anamur İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Baki hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçundan soruşturma açıldı.

Baki, Twitter adresinde şunları yazmıştı: “Atatürk olmasaydı diye bir şey yok, keşke olmasaydı diye bir gerçek var. #RecepTayyipErdoğan yakında o gerçeğin mührü vurulacaktır! Birinin babasının ve kendisinin doğum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk’e. Tarih yazılıyor. Aydınlık, Batı özentili devrim değil, İslam davası devrimidir bu.”

Tepkiler sonucu Baki’nin istifası istenmiş ve Baki de istifa etmişti.

CHP Tarsus İlçe Sekreteri Kadir Ünlü, 17 Şubat’ta Tarsus savcılığına verdiği dilekçede, Baki’nin ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına açıkça hakaret’ ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuş, suç duyurusu dilekçesinde Baki’nin paylaşımlarının eleştiri değil, açık ve net bir şekilde hakaret ve aşağılama olduğunu söylemişti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Temel Kadir, Ünlü’nün suç duyurusu üzerine Baki hakkında soruşturma açıldığını söyledi.