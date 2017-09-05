Atatürk resimliyi geçti: Altı ayda 27 milyon adet ’15 Temmuz hatırası’ para basıldı

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Darphane, geçen yılın ekim ayıdan bu yana 70 milyon adet 1 liralık ’15 Temmuz hatırası’ madeni para bastı.

Darphane ve Damga Matbaası, milli ve milletlerarası önemli günler ile faydalı olduğu değerlendirilen kişi, kurum ve olaylarla ilgili olarak ‘hatıra para’ basabiliyor. Bu kapsamda Darphane’ye 15 Temmuz anısına 1 liralık hatıra para basma görevi verildi.

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’15 Temmuz hatırası’ madeni paralar 31 Ekim 2016 tarihinden itibaren basılmaya başladı.

150 milyon adet daha basılacak

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Darphane bu yılın ilk aylık döneminde 19 milyon 870 bin adet Atatürk resimli 1 liralık madeni paraya karşılık, 26 milyon 652 adet üzerinde ’15 Temmuz hatırası’ madeni para bastı.

Darphane yönetimi, temmuz-aralık dönemini kapsayan bu yılın ikinci aylık aylık döneminde ise 150 milyon 130 bin adet 1 liralık madeni para daha basılacağı bilgisini verirken, paraların içeriğine dair bilgi açıklamadı.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk altı aylık döneminde 1 liranın dışında 21.4 milyon adet 50 kuruş, 48.9 milyon adet 25 kuruş, 80.6 milyon adet 10 kuruş, 78.5 milyon adet 5 kuruş ve 30.7 milyon adet de 1 kuruşluk madeni para basıldı.

1 kuruş basılmayacak

Böylece ilk yarı yılda basılan madeni para adeti 306.7 milyonu aştı.

Darphane, yılın ikinci yarısında ise 1 kuruşluk madeni para basımı yapmayacak. Yıl sonuna kadar 71.5 milyon adet 5 kuruş, 109 milyon adet 10 kuruş, 61 milyon adet 25 kuruş, 28.5 milyon adet 50 kuruş madeni para basılacak.