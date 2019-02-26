Atatürk Orman Çiftliği’nden 1 kilometrekare daha koparıldı

Atatürk Orman Çiftliği’nde yeni plan değişiklikleriyle son iki ay içinde 1 milyon metrekare (1 kilometrekare) arazinin daha imara açıldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Yavuz Alatan’a konuşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Tezcan Karakuş Candan, çiftlik arazisinin 781 bin metrekaresinde daha plan değişiklikleri ve kiralama yapıldığını, inşaat alanlarıyla birlikte bunun 1 milyon metrekareyi bulduğunu söyledi.

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“AOÇ kanunsuzca talan ediliyor. Plan değişikliklerini yargıya taşıyoruz. AOÇ alanları özgürleşene kadar mücadele edeceğiz” diyen Candan son durumla ilgili şu ayrıntıları verdi: “Buranın bir bölümü piknik alanı olarak kullanılıyordu. Bu alanda 81 bin metrekarelik bölümü 345 milyona 10 yıllığına kiraya verecekler. Ankapark’a dahil olacak bir alanı da kiralama yöntemiyle elde etmeye çalışıyorlar. Muhtemelen Ankapark’ın ihalesini alan firma, burayı da alacak. AKP, 17 yıldır merkezi iktidarda, 25 yıllık yerel iktidarda en önemli değerlerimizi ranta tahvil ediyor. Kiralık alanlarda yapılaşma olamaz. AOÇ birinci derece doğal ve tarihi SİT alanı… Burada 15 Temmuz müzesi ve otopark da yapmak istiyorlar. Betonlaşma süreciyle karşı karşıyayız. 555 bin metrekare bir alan da özel üniversiteye veriliyor. Birinci derece tarihi ve doğal SİT alanını, sürdürebilir kontrollü kullanım alanı haline getirdiler, talan devam ediyor.”