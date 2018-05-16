Atatürk Orman Çiftliği arazisi 29 yıllığına büyükşehir belediyesinin

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin bir kısmı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıllığa tahsis edildi.

AA’nın haberine göre torba kanun tasarısı bugün son çalışma gününde Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

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Buna göre AOÇ’daki belirli arazi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıllığına devredildi.

Burada hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar inşa edilebilecek.

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Tahsis süresinin sonunda alan içerisindeki her türlü yapı tesis ve malzeme, bedelsiz olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne devredilecek.

Tahsis edilen bu alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilecek şartlarla 29 yıla kadar üçüncü kişilere kiraya veya işletmeye verilebilecek.

AOÇ’nin belirlenen arazisinin kiraya veya işletmeye verilmesinde, “AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapılaşma yapılamaz” hükmü geçerli olmayacak.

Sözkonusu arazide Ankapark’ın bulunduğu belirtildi. Alan için daha önce 10 yıllık alınan izin de 29 yıla çıktığı bildirildi.

Ankapark, eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılmıştı.