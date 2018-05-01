Atatürk Olimpiyat Stadı sil baştan: Rüzgar etkisi azalacak, tribün sahaya yaklaşacak

72 bin seyirci kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’nın Euro 2024 adaylık dosyasında belirtilen özelliklerle yeniden inşa edilecek. Stadın kapasitesi 92 bin 208 kişiye çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz hafta İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen törende UEFA’ya teslim edilen ‘UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü‘nü kamuoyuyla paylaştı.

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Yeniden inşa edilecek Atatürk Olimpiyat Stadı hakkında broşürde yer alan bilgiler şu şekilde:

* Olimpiyat Stadı şu anki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından alıyor. Bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisi minimize edilecek, oyuna etkisi azaltılacak.

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* 2023 yılında tamamlanarak açılışının yapılması planlanan Atatürk Olimpiyat Stadı’nın 120 milyon dolara mal olması bekleniyor.

* Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda tribünler sahaya daha da yaklaşacak. Ağırlama alanları futbolcu tüneli ile karma bölümünü görebilecek.