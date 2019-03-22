‘Atatürk İngiliz ajanıdır’ demekle suçlanan öğretmene suç duyurusu

Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretle suçlanan öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmenin okulu değiştirildi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre bir ortaokulda görev yapan rehber öğretmenin, öğretmenler odasında “Atatürk ateisttir, İngiliz ajanıdır. Babası belli ama dedesinin kim olduğu belli değildir. Nüfusunu Selanik’ten buraya yani Türkiye’ye aldırabilmek için adaları Yunanistan’a vermiştir. Hakkındaki kanun kaldırıldığında kim olduğunu göreceksiniz” dediği öne sürüldü.

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Öğretmenin sözlerinin, diğer öğretmenler tarafından tutanağa yazıldığı belirtildi. Öğretmen Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet edilirken savcılığa suç duyurusunda da bulunuldu.

Polisin ifadesini aldığı öğretmen, kendisine komplo kurulduğunu, söz konusu ifadeleri kullanmadığını, konunun kıskançlıktan kaynaklandığını ve gerçekdışı olduğunu söyledi. Ayrıca öğretmen başka okula gönderildi.

Eğitim-İş’in yasal girişmlere devam edeceğini bildirdi. Öğretmenin eşinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nda danışman olduğu öğrenildi.