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Yaramazlara biraz batar!

‘Atatürk ilah değildir’ dediği için tutuklanan kadının annesi işten çıkarıldı

Edirne’de 10 Kasım törenlerinde “Atatürk ilah değildir” dediği için tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Emine Şahin’in annesi Pembe Çelik işten çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da Outlet Park AVM’de temizlik görevlisi olarak çalışan Pembe Çelik, İLKHA’ya konuşarak “Zorluklarla iş buldum. İki senedir alıştığım işimde çalışıyordum. ‘Senin işinden memnunuz, o yönde hiçbir sıkıntı yok’ dediler. Sabah işe başladım. Akşama çıkartıldım. Kızım Emine’yi gerekçe göstererek; ‘Bizi zorda bırakma’ ifadesini kullandılar” dedi.

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Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayla ilgili İLKHA muhabirine bilgi veren Av. Kaya Kartal, olayın çözüme kavuşması adına gerekli işlemleri başlattıklarını ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

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