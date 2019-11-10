Atatürk için yurt çapında saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 81’inci ölüm yıldönümünde saat 09:05’te tüm yurtta saygı duruşunda bulunuldu.

Fotoğraflar: DHA

Tüm kentlerde saat 09:05 olduğunda meydanlar ve sokaklardaki yurttaşlar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Dolmabahçe’de binlerce kişi toplanırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde de halk araçlarından inerek Atatürk’ü andı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü…

Devletin zirvesi Anıtkabir’de

Ankara’daki resmi törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı.

Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gitti. Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı: “Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ahirete irtihalinin 81’inci yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun.”

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Taksim’de iki dakikalı saygı duruşu

Taksim Camii inşaatında çalışan bir işçi, saygı duruşunda bulundu.

İstanbul’da Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törene vali Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasından sonra, Atatürk ve silah arkadaşları için iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken bayraklar yarıya indirildi. Bu sırada çevrede çok sayıda vatandaş toplandı.

İstanbul’da D-100 Karayolu’nun Şirinevler mevkiinde trafik saat 09:05’te durdu.

İstanbul Havalimanı…

İskenderun…

İzmir’de saygı duruşu sırasında bazı kişilerin duygulanarak ağlaması dikkat çekti.

Muğla’nın Datça ilçesinde amatör balıkçı Barış Top, “Bizim maviye olan sevdamız, Selanik’te açılan bir çift gözle başladı” yazılı teknesinde asker selamı verdi.

Beşiktaş…

Adana…

Zonguldak…