Atatürk için ‘şeytanın dostu’ diyen yazar Tzortzis hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda konuşan yazar Tzortzis, kendince icraatlarını yorumladıktan sonra Atatürk için “Allah’ın dostu mu şeytanın dostu mu” diye sormuştu.

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Konuşması alkışlanan Tzortzis’in sorusuna öğrencilerden biri “Şeytan” diye yanıt vermişti.

Tzortzis, ev sahibi Boğaziçi Üniversitesi ve alkışlayan katılımcılar sosyal medyada topa tutulmuş, özürdileboğaziçi diye etiket açılmıştı.