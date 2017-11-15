Atatürk için ölüm fetvası veren Mustafa Sabri’nin ‘yaşatıldığı’ okulun adı değişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye için siyasi çözüm mesajı veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi: “Esad için çalışıyor. Esad’ın arzularını, bütün taleplerini üç aşağı beş yukarı yerine getiriyor.”