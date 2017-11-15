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Atatürk için ölüm fetvası veren Mustafa Sabri’nin ‘yaşatıldığı’ okulun adı değişti

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Atatürk için ölüm fetvasını kaleme alan son şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Tokat’ta adının verildiği imam hatip lisesinin adı, ‘Şehit Yakup Akdağ’ olarak değişti.

Fotoğraf: DHA

Sabri, İstanbul’u işgal altında tutan İngiliz ordusuyla birlikte hareket etmiş, savaşın kazanılmasının ardından da Yunan ordusuna sağınmıştı.

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Sabri’nin adının Tokat’ta bir imam hatip lisesine verildiği ortaya çıkmıştı.

Fotoğraf: mustafasabriaihl.meb.k12.tr

Hürriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre, tepkilerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı okulun adını ‘Şehit Yakup Akdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi’ olarak değiştirdi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, 24 Temmuz’da Siirt’in Baykan ilçesinde, seyir halindeki sivil araçta bulunduğu sırada PKK’lıların uzun namlulu silahlarla yaptığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Adına vakıf kurulmuş

Sabri’nin adının AKP’li Belediye Başkanı Adnan Çiçek döneminde Tokat’ta kurulan bir yardım vakfına verildiği, emekli öğretmen Hamit Karslı’nın dava açması üzerine vakfın adının değiştirildiği ortaya çıkmıştı.

Atatürk için ölüm fetvası veren Mustafa Sabri, Tokat’ta bir okulda ‘yaşıyor’


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