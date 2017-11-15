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Atatürk için ölüm fetvası veren Mustafa Sabri, Tokat’ta bir okulda ‘yaşıyor’

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Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ve Kuvayi Milliye kuvvetleri için ölüm fetvasını kaleme alan Mustafa Sabri’nin adının Tokat’ta yeni açılan bir imam hatip lisesine verildiği ortaya çıktı.

Fotoğraf: mustafasabriaihl.meb.k12.tr

Son şeyhülislam Mustafa Sabri, İstanbul’u işgal altında tutan İngiliz ordusuyla birlikte hareket etmiş, savaşın kazanılmasının ardından da Yunan ordusuna sağınmıştı.

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Cumhuriyet’in haberine göre,Mustafa Sabri’nin adı Tokat’taki sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş, “İngilizlerle bir olup, İngiliz uçaklarından atılan bildirilerde ‘Kuva-i Milliye ye yardım etmeyin, bunların katli vaciptir’ diye fetvalar veren bir şeyhülislam bu. Bir liseye bu kişinin isminin verilmesi kesinlikle tesadüf değildir, bilinçli bir eylemdir” dedi.

Eğitim-Sen Tokat Şubesi Yönetim Kurulu’nun açıklamasında da, “İlimizde, ismi okula verilebilecek bir Türk büyüğü, ilim adamı, eğitimci, yazar, veya sanatçı yok mudur?” dendi.

Mustafa Sabri.

Adına vakıf kurulmuş

Mustafa Sabri’nin adının AKP’li Belediye Başkanı Adnan Çiçek döneminde Tokat’ta kurulan bir yardım vakfına verildiği de ortaya çıktı. Emekli öğretmen Hamit Karslı’nın dava açması üzerine vakfın adı değiştirilmiş.

 


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