Atatürk heykeline sprey boyayla yazı yazdılar: Üç çocuk gözaltında

Antalya’nın Finike ilçesindeki parkta bulunan Atatürk heykeline yazı yazdığı iddiasıyla üç çocuk gözaltına alındı.
Yunuslu Park’taki heykelin mermer kaidesinin ön yüzüne sprey boyayla yazı yazıldı. Yazıyı görenlerin haber vermesiyle zabıta ekipleri, parka gidip kaidedeki yazıyı sildi. İlçedeki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Finikeliler, sosyal medyadan olaya tepki gösterdi.
İnceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izlerinden yola çıkarak Y.H. (13), S.A. (13) ile Suriyeli A.M.’yi (13) gözaltına aldı.
Gece yarısından sonra canları sıkıldığı için parktaki çeşitli yerlere ve Atatürk heykelinin bulunduğu kaideye sprey boyayla yazı yazdıklarını öne süren çocuklardan S.A., Atatürk isminin önüne kendi adının baş harfini yazdığını iddia etti.
Y.H. ile S.A.’nın ‘hırsızlık‘ suçundan emniyette kayıtları bulunduğu belirlendi. Çocuklar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.