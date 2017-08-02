Atatürk heykeline saldıran adam: Böyle bir emir herkese gelmez, seçilmiş biriyim

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Şanlurfa’da tahrayla Atatürk heykeline saldıran ve tutuklanan seyyar satıcı Mehmet Malbora, “Bana Allah tarafından emir geldiği için Atatürk heykeline zarar verdim” dedi.

‘Kendi irademle zarar verdim’

İfadesinde ilkokulu dördüncü sınıfta bıraktığını ve 2007-2013 yılları arasında belediyenin farklı birimlerinde işçi olarak çalıştığını belirten Malbora şunları söyledi: “Belediyeden ayrıldıktan sonra kendimi dini yaşamaya adadım. Bu konuda da, uyuşturucu madde kullanan kişilerin arasına girerek onların yanlış yapmasını engellemek için birlikte uyuşturucu madde kullandım. Uyuşturucu maddeyi en son 1,5-iki yıl önce kullandım. Camide zikir yapıp, namaz kılıyorum. Gittiğim herhangi bir tarikat yeri yoktur.”

Reklam

Atatürk heykeline kendi iradesiyle zarar verdiğini aktaran Malbora şöyle devam etti: “Allah’a gerçekten inanıp bağlandığım için Allah tarafından bana bildirilen bir mesajla heykele zarar verdim. Görüntülerde gözüken tahra da kendi evimizde kullandığımız tahradır. Bunu bana kimse vermedi. Atatürk heykelinin bulunduğu yere benim evim yaklaşık 600 metre uzaklıktadır. Evimden yürüyerek geldim, beni kimse getirmedi.”

İlk olarak heykelin ayak kısmına vurmaya başladığını anlatan saldırgan, “Benim vurduğumu gören etraftaki vatandaşlar yanıma geldi ne yaptığımı sordu. Ben de onlara dinimizde putperestliğin olmadığın, benim yaptığımı yanlış olarak görülmesini Resulullah efendimize hakaret olarak algıladığımı ve ilk putu onun kırdığını söyledim” dedi.

Malbora, ‘olayın farklı bir boyuta geleceğini anlayınca’ olay yerine gelen askerlere kendisinin teslim olduğunu belirtti.

Devlet görevlileriyle görüşmeye çalışmış

Malbora ifadesine şöyle devam etti: “Bana Allah tarafından emir geldiği için Atatürk heykeline zarar verdim. Böyle bir emir herkese gelmez, ben seçilmiş birisiyim. Bu emir bana çok önceden gelmişti. Yaklaşık bir yıldır devletin yaşadığı sıkıntıların çözümünü aktarmak amacıyla devlet görevlileriyle görüşmeye çalıştım. Ancak hiçbir devlet görevlisiyle görüşemedim. Ben devlet görevlilerine Osmanlının yıkılışından sonra Atatürk ve ona benzeyen heykellerin ziyaret edilerek putperestliğe doğru gidildiğini ve bu durumun maneviyat eksikliğine neden olduğunu, bu durumun düzeltilmesini talep edecektim.”

Peygamberle de görüştüğünü öne süren Malbora, işlediği suçtan pişman olmadığını da ifadesine ekledi.

Saldırganın baro tarafından atanan avukatı, Malbora’nın geçmişte yaşadığı hafıza kaybından dolayı sağlık sorunları olabileceği için tedavi altına alınmasını isteyip, tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Ne olmuştu?

Siverek ilçesinde yaşayan Malbora, resmi törenlerin de yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’na gelerek heykele elindeki tahrayla rastgele vurma başlamıştı.

Yakındaki jandarma karakolundan gelen askerler, saldırganı yakalayarak polise teslim etmişti.

Saldırganın bu sırada “Dinimizde putperestlik yoktur. Putperestliğe sahip çıkanlar peygamberin soyundan mıdır?” diye bağırdığı duyulmuştu.

Valiliğin yazılı açıklamasında ise saldırganın ‘akli dengesinin yerinde olmadığının değerlendirildiği’ belirtilmişti.

Ailesinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği Malbora, 5816 sayılı ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar’ hakkındaki kanun kapsamında tutuklanmıştı.