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Atatürk Havalimanı’nından sözleşmesi bitmeden çıkıldı: TAV’a tazminat ödenecek

İstanbul Havalimanı’nın yolcu garantileri ve Hazine’ye çıkacak maliyetleri tartışılmaya devam ederken, Atatürk Havalimanı’ndan sözleşme süresi bitmeden çıkılacağı için TAV’a da tazminat ödenecek.

Fotoğraf: Reuters

TAV sözleşme süresi bitmeden ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’yla ilgili zarar tespit çalışmalarının sürdürüyor.

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Atatürk Havalimanı terminal binaları, otopark ve genel havacılık terminalinin işletme hakkı 3 Temmuz 2005’den başlamak üzere 2 Ocak 2021 yılına kadar toplam 15.5 yıllık süre için TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’ye aitti.

Şirket daha önce İstanbul Havalimanı’nın kira sözleşmesi bitmeden önce açılması durumunda, çakışma döneminde oluşacak kâr kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceğini açıklamıştı.

TAV konuya ilişkin bu sabah şu açıklamayı yaptı: “Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir.”

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