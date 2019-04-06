Atatürk Havalimanı’ndan son tarifeli uçuş Singapur’a

Atatürk Havalimanı’ndan son tarifeli seferler başkent Ankara ve Singapur’a yapıldı. Böylece havalimanı tarifeli seferlere kapatılmış oldu.

Fotoğraf: DHA

Atatürk Havalimanı’ndan 288 yolcuyla TK 2182 sefer sayılı son iç hat uçuşu, 5 Nisan saat 21.40’ta Ankara’ya yapıldı.

Reklam

Son dış hat uçuşu ise 319 yolcuyla TK 54 sefer sayısıyla saat 02.45’te Singapur’a düzenlendi. Bu uçuş, Atatürk Havalimanı’ndan yapılan son tarifeli uçuş olarak kayda geçti. Bundan sonra havalimanını iş jetleri, THY’nin kargo bölümü ve devlet görevlileri kullanacak.

Son sefer için dış hatlar terminaline giden yolcular, pasaport kontrollerinin ardından uçağa yönlendirildi. Bazı yolcular Atatürk Havalimanı’nın kapanacak olması nedeniyle terminalde fotoğraf çekerken, aralarında bazı yolcular ise kontuardaki anı defterini imzaladı.

Havalimanındaki son çağrı ise şöyle oldu: “Değerli yolcularımız, bir yüzyıl boyunca Türk sivil havacılığına hizmet veren İstanbul Atatürk Havalimanı bu akşam son uçuşun ardından tarifeli seferlere kapatılacaktır. TAV Havalimanları olarak 20 yılda 665 yolcuya hizmet sunmanın gururuyla teşekkür ediyor ve iyi yolculuklar diliyoruz.”